نهى بكر: مباحثات الوفد المصري تشمل مناقشة شروط وآليات الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة

قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ان مصر تحمل على كاهلها القضية الفلسطينية عبر التاريخ ومع تصاعد الأزمة في قطاع غزة بعد أحداث ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.

مصر تعمل على وقف إطلاق النار حقنا للدماء الفلسطينية

وأكدت “بكر” في تصريح لـ“الدستور” أن مصر تعمل على وقف إطلاق النار حقنا للدماء الفلسطينية الطاهرة من المدنيين، مؤكدة أن الجهود المصرية سارت عبر مسارات عدة سواء دولية وإقليمية فيما يتعلق بالجهود الخاصة بالوصول إلى إنهاء العدوان من خلال وقف إطلاق النار أو الجهود الإنسانية.

وأشارت أستاذة العلوم السياسية إلى أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن يطالب بوقف العدوان من خلال هدنة إنسانية، حتى لو كانت محدودة، تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي إطار هذه الجهود، شارك وفد مصري مؤخرا في جهود للوساطة والتوسط بين فصائل المقاومة في قطاع غزة والجانب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ووقف التصعيد العسكري الغاشم من قبل إسرائيل.

وأشارت الدكتورة نهى بكر إلى أن مصر لديها تأثير واسع النطاق وشعبية في العالم العربي، ومصداقية لدى الغرب، مما يجعلها قادرة على تسهيل عمليات التهدئة ووقف إطلاق النار. كما لفتت إلى أن مباحثات الوفد المصري تشمل مناقشة شروط وآليات الوقف الدائم لإطلاق النار وضمانات الالتزام به من قبل إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية ومعظم القيادة السياسية تؤيد الاقتراح المصري بشأن غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يوافق عليه، وذلك وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". وتكثف مصر جهودها للوساطة في المفاوضات، إذ يعتريها القلق من نزوح محتمل للفلسطينيين من غزة المجاورة إذا استمرت الحرب مع الهجوم الذي تلوح إسرائيل منذ فترة طويلة بشنه في مدينة رفح بجنوب القطاع.