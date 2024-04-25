حزب "المصريين": سيناء تشهد نقلة تنموية غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء تؤكد عظمة وقوة الشعب المصري العظيم الذي ثار على العدوان الإسرائيلي، ونجح في تحقيق إنجاز تاريخي بكل المقاييس أبرز صموده وقوته الوطنية وجسد قواته المسلحة في مواجهة المعتدين والغزاة عبر التاريخ.

وأضاف "أبوالعطا"، في بيان اليوم الخميس، أن تحرير سيناء ذكرى غالية على قلوب جميع المصريين لأنها تمثل قصة كفاح من أجل استرداد بقعة غالية من أرض الوطن وهي سيناء الحبيبة، موضحا أن تحرير سيناء ملحمة وطنية بكل ما تحويه الكلمة من معنى لأنها جسدت بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين للشعب المصري الذي ثار ولم يتراجع لحظة من أجل استرداد سيناء الحبيبة ولم ولن يفرط فيها المصريون مهما كلفهم من تضحيات، حتى جاء تطهيرها من التكفيريين على أيدي أبطالنا من القوات المسلحة ومن الشرطة المدنية والشرفاء من المواطنين، ليؤكد التاريخ أن الأرض أرضنا وشرفنا، لا نفرط في ذرة رمال واحدة منها، لتبوء كل محاولات الطامعين الذين أرادوا تنفيذ مخطط أهل الشر لتبادل الأراضي وبأن تكون سيناء أرضا للدولة الفلسطينية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء جسدت قصة كفاح الشعب المصري من أجل تحرير سيناء، وعكست قوة وصلابة مصر وشعبها وقواتها المسلحة في مواجهة التحديات وصد الغزاة، مؤكدا أن قصة كفاح الشعب المصري في تحرير سيناء ستظل منهجا راسخا ونبراسا للوطنية المصرية، التي يتحلى بها الشعب المصري عبر التاريخ.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الدولة المصرية وهو لا يتوانى لحظة من أجل حفظ حقوق الوطن العظيم وضمان استقراره وأمنه، ودعمه لكل مبادرة تهدف إلى تعزيز دور مصر الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية، موضحا أن الرئيس السيسي يعي ويدرك جيدا أهمية أرض سيناء، لذلك أعطاها أولوية لتكون قاطرة التنمية في شتى القطاعات.

وأكد أن الرئيس السيسي أولى تنمية سيناء ومكافحة الإرهاب فيها رعاية خاصة واهتمامًا غير مسبوق في فترة صعبة من عمر الوطن وفي الوقت الذي واجهت فيه مصر العديد من التحديات، فتم وضع خطة محكمة ومنطقية للتنمية بدأت بمحاربة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار قبل البدء في عملية التنمية الحقيقية، وتشهد سيناء حاليا طفرة في العمران والزراعة والصناعة والسياحة وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

ذكرى تحرير سيناء

ولفت إلى أن ذكرى تحرير سيناء عيد وطني مصري، تم استرداد فيه مصر أرضها الغالية من براثن الاحتلال الإسرائيلي، بعد صراع مرير وتضحيات ثمينة بُذلت من قبل أبطال جيشنا الباسل وشعبنا العظيم، ويحسب للرئيس السيسي تحركه المبكر في سيناء على عدة مسارات متوازية وفي مقدمتها القضاء على الإرهاب، وأحرزت الدولة تقدما ساحقا، وتم القضاء على مختلف الجماعات الجهادية في سيناء، وعليه عادت لحضن الدولة، والثاني السير على مسار تنموي متكامل ضمن رؤى الجمهورية الجديدة.

سيناء جديدة

ونوه بأن ما تم في سيناء طيلة العشر سنوات الماضية يشهد على مدى الجهود المبذولة نحو سيناء جديدة، حيث تم إنفاق أكثر من 600 مليار جنيه على خطة التنمية الشاملة في سيناء زراعيا وصناعيا وفي مجال البنية التحتية وغيرها، موضحا أن العالم أجمع يفخر ويعتز بالتجربة التنموية في سيناء، فسيناء في عهد الرئيس السيسي لم تعد مهملة ولا مهمشة ولكنها تشهد تجربة عمرانية وتنموية هائلة تعود بالخير على كل سكانها، مؤكدا أن سيناء ستبقى قطعة غالية من أرض مصر، وستبقى تضحياتها رمزا للفداء والأمل على مدى العصور.