الزراعة: ارتفاع مساحات زراعة القطن لنحو 92 ألف فدان

أكد الدكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحة المزروع من محصول القطن بلغت 92 ألف فدان وتم توزيع 260 ألف شكارة بذرة على المزارعين على مستوى الجمهورية حيث تم زراعة 37 ألف فدان في محافظات الوجه القبلي والباقي في محافظات الوجع البحري وجاري إزالة محصول القمح والتجهيز لزراعة محصول القطن الجديد، ويتم في اليوم زراعة من 7 إلى 10 أفدنة في اليوم بالوجه البحري ومن المستهدف زراعة إجمالي المساحات هذا العام 322 ألف فدان ويمكن أن تزيد المساحة عن ذلك.

أصناف القطن

وقال يحيى لـ"الدستور" إن الأصناف التي سيتم زراعتها هذا العام هي أصناف جيزة 95 وجيزة 98 وستم زراعتها في بني سويف والفيوم والمنيا بينما جيزة 98 سيتم زراعتها في محافظات سوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر، في حين سيتم زراعة في الوجه البحري جيزة 92 ويزرع في محافظة دمياط والصرف جيزة 86 ويزرع في محافظة الإسكندرية والنوبارية والبحيرة وصنف جيزة 97 ويزرع في محافظتي القليوبية والغربية باستثناء مركز المحلة في الغربية كما تزرع في شبراخيت والرحمانية بمحافظة البحيرة بالإضافة إلى بالإضافة إلى 4 مراكز في الشرقية بإجمالي 20 ألف فدان.

وأوضح يحيى أن أصناف جيزة 96 تزرع في في مراكز فوة ومطوبس ودسوق بمحافظة كفر الشيخ بمساحة 16 ألف فدان، وجيزة 94 تزرع في في مركز المحلة بالغربية ومحافظة كفر الشيخ ومحافظتي الدقهلية والغربية بالإضافة إلى الإسماعيلية وبورسعيد والمساحة المستهدفة تصل إلى 180 ألف فدان، مشيرا إلى أن نسبة الإنبات في المحصول تصل إلى 90 و95% وأن المساحات المبكرة وصلت حاليا الحالة النباتية جيدة وأعطت الورقة الثالثة والرابعة للانبات.

وقال وكيل معهد القطن أن مزارعي القطن بالوجه القبلي أعطى الجرعة الأولة ومن سماد الأزوت وجاري الاستعداد لعمليات نقاوة الغريبة من القطن واستئصال النباتات المتطفلة على القطن بمحافظات الوجة القبلي ونعمل على أصناف جيزة 95 في بني سويف وجيزة 96 في سوهاج للحصول على أعلى نقاوة للأصناف للحصول على كميات التقاوي اللازمة لزراعات الموسم القادم والحصول علة تقاوي عالية الإنتاجية، مشيرا إلى أن البذور متوفرة ووزارة الزراعة وإدارة التقاوي قامتا بتجهيز تقاوي تغطي 450 ألف فدان بزيادة 100 ألف فدان عن المساحات المستهدفة، وأن كميات التقاوي موجودة حاليا في الجمعيات الزراعية طبقا للضريبة الصنفية التي وضعتها الوزارة على مستوى الجمهورية.

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