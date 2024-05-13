صندوق مكافحة الإدمان: انخفاض نسبة التعاطي بين موظفي الجهاز الإداري للدولة

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّه على مدار آخر 9 أشهر جرى الكشف على أكثر من 136 موظفا عاملا بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار وهبة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أنه عند بدء حملات الكشف في عام 2019 كانت نسبة التعاطي مخيفة بواقع 8%، لكن النسبة انخفضت إلى 1%.

من حق أي موظف التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن

وأضاف المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الحملات تتعامل بشكل مفاجئ وسرية تامة ويتم الكشف على الموظفين، وإذا تبين أن الموظف يباشر عمله تحت تأثير المخدر، فإن العقوبة تقع ويتم الفصل من العمل.

ونوه المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بأن قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة حماية أرواح الأبرياء وليس العصف بالموظفين، فحتى بعد تطبيق القانون، من حق أي موظف التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن للصندوق 16023 ويعتبر مريضا ويعالج مجانا وفي سرية تامة.