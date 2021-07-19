طريقة تحضير «الآيس كوفي» بخطوات سهلة وسريعة

يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحضير الآيس كوفي في هذا الجو الحار نظراً لأن المشروبات الباردة تساعد في ترطيب الجسم والآيس كوفي الذي يعد عبارة عن قهوة مثلجة بشكل خاص له مذاق مميز ونعرض لكم في السطور التالية طريقة تحضير الآيس كوفي (القهوة المثلجة)

المكونات اللازمة لصناعة الآيس كوفي

_كؤوس طويلة: يمكنك استخدام هذه الأكواب أو الكؤوس الطويلة لتناول الشاي المثلج والقهوة المثلجة وأي مشروب حيث بإمكانك أن تضيف الثلج في كوب طويل القامة.

_ملاعق طويلة: هذه ضرورية أيضا مع استخدام الكؤوس الطويلة لتقليب ما بها.

_صواني مكعبات الثلج إذا كان لديك صانع ثلج مدمج في الثلاجة ، فستحب صواني مكعبات الثلج هذه تمامًا لأنها تتيح لك الحصول على قطع جليد مناسبة لاستخدامها في صناعة كافة المشروبات ومنها الآيس كوفي (القهوة المثلجة).

_القهوة المطحونة.

_أعواد تقليب القهوة وهي ضرورية لتقليب القهوة.

_سكر للتحلية ويستخدم حسب الرغبة.

_المادة البيضاء والكريمة البيضاء التي تضاف للقهوة المثلجة.

الآيس كوفي

طريقة تحضير الآيس كوفي

_املأي الكوب أو الكأس الطويل حتى الحافة بالجليد.

الآيس كوفي

_صبي القهوة بدرجة حرارة الغرفة (أو المبردة) في الكوب.

الآيس كوفي

_صبي المادة البيضاء: أضيفي الكريمة أو الكريمة النصف والنصف. إذا كنتِ تتبع رجيما معينا، استخدمش الحليب كامل الدسم أو الحليب الخالي من الدهون.

_خذي لحظة لمشاهدة الدوامات تغرق إلى الأسفل وتخلط مع القهوة.

الآيس كوفي

_أضيفي بضع ملاعق من السكر (إذا كنتِ تحبين الحلويات) أو أي نوع من التحلية تضيفيه عادة إلى قهوتك.

الآيس كوفي

_قلبي كل شيء لتحصلي على لون جذاب.

الآيس كوفي

ضعي مصاصة إذا كنتِ ترغبين في الاستمتاع بمذاق الآيس كوفي ببطء بواسطتها واستمتعي بتناول مشروبك الآن.