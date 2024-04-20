السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

فوائد القهوة بالليمون.. مفيدة للوزن الزائد ومضرة للحوامل

القهوة
القهوة

فوائد القهوة بالليمون تعد من أفضل المشروبات والأكثر رواجا، وتحتوي على الكثير من الفوائد خصوصا للمصاببين للامراض الفيروسية مثل البرد والتخلص من الصداع والوزن الزائد والتي لا يعرفها معظمنا.. تعرف عليها.

طريقة عمل القهوة العربي 2024

القهوة.. مشروب غنى بالفوائد الصحية

 فوائد القهوة بالليمون الصحية 

1-تساعد القهوة بالليمون على خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

2-تقليل القهوة بالليمون من مستويات ضغط الدم المرتفعة.

3-تحمي القهوة بالليمون من فرص الإصابة بالسرطان.

4-تساعد القهوة بالليمون على تعزيز صحة البشرة والحفاظ عليها.

5-تقليل القهوة بالليمون على انخفاض فرص حدوث نوبات الربو.

6-تساعد القهوة بالليمون على زيادة قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

7-تعمل القهوة بالليمون على تقوية كفاءة وعمل الجهاز المناعي.

 فوائد القهوة بالليمون بالبشرة 

1-تعمل القهوة بالليمون على تهدئة البشرة، وتعالج الالتهابات، لاحتوائها على الخصائص المهدئة للالتهابات واحمرار البشرة.

2-تساعد على التخفيف علاج الهالات السوداء، وتعمل بالضرورة على التخفيف من الانتفاخات في المنطقة تحت العيون.

3-تساعد على التقليل من السيلوليت، فقد أثبتت الأبحاث أن الكريمات التي تدخل فيها القهوة تساعد على التقليل من السيلوليت بنسبة تصل إلى 17%.

4-تساعد على الحماية من مخاطر الشمس خصوصا في فصل الصيف، وتقي من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

5-تعمل القهوة على شد ترهلات الجلد خصوصا بعد الولادة، وتزيل خلايا الجلد الميتة، كما أنها لها القدرة على تفتيح البشرة، وتساعد على العلاج من الحروق الشمسية.

6- تساعد القهوة بالليمون من  التخلص من الرؤوس السوداء، وتمنح البشرة الصفاء والنضارة، والنعومة.

txt

طريقة عمل القهوة العربي 2024

أضرار القهوة بالليمون 

1-كثرة تناول القهوة بالليمون بكثرة يسبب الإدمان المفرط على الكفايين، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه اضطراب إكلنيكي.

2-الكثير من تناول الكافيين بمعدل منتظم وبكرة مرتبط بالنعاس واضطرابات النوم واحتمالية حدوث الإجهاض للنساء الحوامل.

3-إصابة بعض الأشخاص بالحساسية اتجاه الفواكه الحامضية ومنتجاتها بما في ذلك الليمون.

اقرأ أيضا 

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 وشروط الترقي

ترقيات المعلمين 2024.. شروط ورابط التسجيل فى ترقيات 400 ألف معلم لعام 2024

 

فوائد القهوة بالليمون الوزن الزائد ضغط الدم لإصابة بالسرطان تعزيز صحة البشرة نوبات الربو

الأكثر قراءة

عاجل| ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة في القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

التموين: تحديد أسعار الخبز الحر شهريًا وفقًا لأسعار الدقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح