فوائد القهوة بالليمون.. مفيدة للوزن الزائد ومضرة للحوامل

فوائد القهوة بالليمون تعد من أفضل المشروبات والأكثر رواجا، وتحتوي على الكثير من الفوائد خصوصا للمصاببين للامراض الفيروسية مثل البرد والتخلص من الصداع والوزن الزائد والتي لا يعرفها معظمنا.. تعرف عليها.

فوائد القهوة بالليمون الصحية

1-تساعد القهوة بالليمون على خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

2-تقليل القهوة بالليمون من مستويات ضغط الدم المرتفعة.

3-تحمي القهوة بالليمون من فرص الإصابة بالسرطان.

4-تساعد القهوة بالليمون على تعزيز صحة البشرة والحفاظ عليها.

5-تقليل القهوة بالليمون على انخفاض فرص حدوث نوبات الربو.

6-تساعد القهوة بالليمون على زيادة قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

7-تعمل القهوة بالليمون على تقوية كفاءة وعمل الجهاز المناعي.

فوائد القهوة بالليمون بالبشرة

1-تعمل القهوة بالليمون على تهدئة البشرة، وتعالج الالتهابات، لاحتوائها على الخصائص المهدئة للالتهابات واحمرار البشرة.

2-تساعد على التخفيف علاج الهالات السوداء، وتعمل بالضرورة على التخفيف من الانتفاخات في المنطقة تحت العيون.

3-تساعد على التقليل من السيلوليت، فقد أثبتت الأبحاث أن الكريمات التي تدخل فيها القهوة تساعد على التقليل من السيلوليت بنسبة تصل إلى 17%.

4-تساعد على الحماية من مخاطر الشمس خصوصا في فصل الصيف، وتقي من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

5-تعمل القهوة على شد ترهلات الجلد خصوصا بعد الولادة، وتزيل خلايا الجلد الميتة، كما أنها لها القدرة على تفتيح البشرة، وتساعد على العلاج من الحروق الشمسية.

6- تساعد القهوة بالليمون من التخلص من الرؤوس السوداء، وتمنح البشرة الصفاء والنضارة، والنعومة.

أضرار القهوة بالليمون

1-كثرة تناول القهوة بالليمون بكثرة يسبب الإدمان المفرط على الكفايين، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه اضطراب إكلنيكي.

2-الكثير من تناول الكافيين بمعدل منتظم وبكرة مرتبط بالنعاس واضطرابات النوم واحتمالية حدوث الإجهاض للنساء الحوامل.

3-إصابة بعض الأشخاص بالحساسية اتجاه الفواكه الحامضية ومنتجاتها بما في ذلك الليمون.

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