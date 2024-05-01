حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 مايو في مصر والتوقعات الأسبوعية لدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو، في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 مايو

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس بالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري، من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى حوالي 30 درجة مئوية، بينما تتوقع أن تصل الصغرى إلى 18 درجة مئوية، أما السواحل الشمالية، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى حوالي 24 درجة مئوية، مع درجة صغرى متوقعة تتراوح حوالي 16 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية

حالة الطقس اليوم في مصر

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء الطرق الساحلية والزراعية والسريعة.

ما هى حالة الطقس غدًا؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من رياح نشطة على كافة البلاد خلال الأيام المقبلة.

وتتكون شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، تتركز على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية،

بالنسبة البحر الأحمر والمتوسط، فنشاط الملاحة البحرية معتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1،5 إلي 2 متر، وذلك بسبب رياح شمالية شرقية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وبينت حالة الطقس يوم الخميس، حيث تنتشر شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس يوم الخميس

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 الصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 26 الصغرى 17

جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 25

شمال الصعيد العظمى 32 الصغرى 17

جنوب الصعيد العظمى 36 الصغرى 23

طقس يوم الجمعة

القاهرة والوجه البحري العظمى 32 الصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 25 الصغرى 18

جنوب سيناء العظمى 35 الصغرى 24

شمال الصعيد العظمى 35 الصغرى 19

جنوب الصعيد العظمى 40 الصغرى 24

طقس يوم السبت

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 الصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 24 الصغرى 15

جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 23

شمال الصعيد العظمى 33 الصغرى 18

جنوب الصعيد العظمى 38 الصغرى 23

طقس يوم الأحد

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 الصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 15

جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 22

شمال الصعيد العظمى 33 الصغرى 18

جنوب الصعيد العظمى 38 الصغرى 22

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، استقرارًا في الأحوال الجوية حيث تتواصل الأجواء الربيعية ودرجات الحرارة المعتدلة مع عدم وجود فرص سقوط الأمطار.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، استقرت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية، حيث بلغت العظمى منها 24 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، مع رياح معتدلة لم تتخطى سرعتها الـ24كم/الساعة.