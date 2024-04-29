الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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السيسى: مصر من أوائل الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح  السيسي إن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، حيث تحمل مسئولياتها كدول راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها في بناء السلام بالبوسنة والهرسك.

 

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك: "أود في هذا الصدد أن أؤكد موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، واستعدادنا للتعاون بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها، كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة بمناسبة مواقفة المجلس الأوروبي مؤخرًا على انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي، متنميًا لها التوفيق على هذا المسار الهام".

عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي البوسنة والهرسك

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