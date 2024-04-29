الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الصين تدعو لعقد مؤتمر دولى للسلام لحل شامل للقضية الفلسطينية

وزارة الخارجية الصينية
وزارة الخارجية الصينية

دعت وزارة الخارجية الصينية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أسرع وقت ممكن وتعزيز حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الخارجية الصينية أن الأوضاع في غزة غير إنسانية والأولوية القصوى وقف إطلاق النار بالقطاع.

5 شهداء إثر قصف منزل بغزة

وأفاد الإعلام الفلسطيني، ومصادر طبية، بأن 5 مواطنين استُشهدوا بينهم أطفال ونساء وأُصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الترتوري في شارع أبوحصيرة غرب مدينة غزة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما قصف الطيران الحربي للاحتلال منزلًا لعائلة حجازي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة؛ ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34.454، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

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