"فتح": الموقف المصرى ثابت برفض شن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الموقف العربي موحد بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف متحدث حركة فتح، خلال مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية، أن الموقف المصري ثابت برفض شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، موضحًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع مذبحة إنسانية في التاريخ المعاصر.

وأكد متحدث حركة فتح أن زيارة أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، للمنطقة تتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دون توقف.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال إن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، سيمدد جولته في الشرق الأوسط ليزور الأردن وإسرائيل بعد زيارة السعودية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن "بلينكن" سيركز على الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في غزة، والذي سيشهد إطلاق سراح الرهائن وضمان استمرار المساعدات الإنسانية في القطاع أو زيادتها.