الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كبيرة مُنسقى الأمم المتحدة بغزة: 200 موظف إنسانى قتلوا خلال الحرب

حرب غزة
حرب غزة

أكدت كبيرة مُنسّقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، "سيجريد كاخ"، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.

وأضافت، خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أنه يجب العمل على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع، موضحة أن 200 موظف إنساني قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية، وهو رقم قياسي.

وواصلت: "يجب العمل على حل الدولتين كضرورة إنسانية، فضلًا عن ضرورة العمل على تفادي موجة من الأمراض المنتشرة في القطاع، ويجب العمل على استعادة السلطة الفلسطينية قدراتها لتحقيق الاستقرار".

غزة الامم المتحدة الفلسطينيين المنتدى الاقتصادي العالمي المساعدات الإنسانية الحرب

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