"القاهرة الإخبارية": غارة إسرائيلية تستهدف منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى بغزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأضاف، خلال رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الإثنين، أن قذائف المدفعية الإسرائيلية تستهدف شرق رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات بالمنطقة.

جولة بلينكن فى الشرق الأوسط

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، سيمدد جولته في الشرق الأوسط ليزور الأردن وإسرائيل بعد زيارة السعودية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "بلينكن" سيركز على الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في غزة، والذي سيشهد إطلاق سراح الرهائن وضمان استمرار المساعدات الإنسانية في القطاع أو زيادتها.

واستمرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية منذ مطلع الأسبوع الجاري، وتواصلت حملات القمع والاعتقالات من جانب الشرطة، فيما تعهد الطلاب بمواصلة اعتصامهم في الخيام لحين تلبية مطالبهم.