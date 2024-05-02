الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

طقس حار
طقس حار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 2 مايو، في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت الأرصاد، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، ليكون طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو 2024 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

توقعت الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.

حالة الطقس اليوم في مصر

ما هى حالة الطقس غدًا؟

أشارت خرائط الطقس إلى نشاط الرياح في مناطق محددة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما حالة البحرين، فتوقعت الأرصاد أن يكون البحر المتوسط معتدلًا، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، وأن تكون الرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة للبحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الحالة المائية معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، وأن تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو 2024 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وبينت حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تنتشر شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم في مصر

طقس يوم الجمعة

القاهرة والوجه البحري العظمى 32 الصغرى 19
السواحل الشمالية العظمى 25 الصغرى 18
جنوب سيناء العظمى 35 الصغرى 24
شمال الصعيد العظمى 35 الصغرى 19
جنوب الصعيد العظمى 40 الصغرى 24

طقس يوم السبت

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 الصغرى 19
السواحل الشمالية العظمى 24 الصغرى 15
جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 23
شمال الصعيد العظمى 33 الصغرى 18
جنوب الصعيد العظمى 38 الصغرى 23

طقس يوم الأحد

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 الصغرى 19
السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 15
جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 22
شمال الصعيد العظمى 33 الصغرى 18
جنوب الصعيد العظمى 38 الصغرى 22

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة حيث سادت أجواء ربيعية مائلة للحرارة مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، استقرت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حيث بلغت العظمى منها 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، مع رياح نشطة بلغت سرعتها الـ34كم/الساعة.

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