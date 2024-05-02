أخبار فاتتك|الزمالك يواجه البنك الأهلى اليوم.. والاحتلال يُحذّر السلطة الفلسطينية

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الزمالك والبنك الأهلى اليوم.. جدول مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024

تنطلق اليوم في السابعة مساء مباراة الزمالك والبنك الأهلي من مباريات اليوم للدوري المصري وفي نفس التوقيت تقام مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024 ومنها مباريات الدوري المصري والتي يمكن مشاهدتها من خلال قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد للبطولة.

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أيمن سلامة لـ"الشاهد": العدل الدولية لم تأخذ بأكذوبة دفاع إسرائيل عن نفسها

أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن إسرائيل مارست نوعًا جديدًا من الكذب وأنها تدافع عن نفسها وأن ما جري لا يستوجب هذا الدفاع وفقًا للقانون الدولي.

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إسرائيل: سنعاقب السلطة الفلسطينية إذا صدرت أوامر اعتقال ضدنا من "الجنائية الدولية"

صرح مسئولان، إسرائيلي وأمريكي، بأن تل أبيب حذرت واشنطن من أنه إذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين فإنها ستتخذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية تؤدي إلى انهيارها.

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أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 2-5-2024

تراجع طفيف سجلته أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجلت ارتفاعًا كبيرًا منتصف الأسبوع الجاري، ثم عاودت التراجع مرة ثانية.

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قتلهم على مدار 4 أيام.. التحريات تكشف تفاصيل مذبحة أسرية هزت دار السلام

حصل "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية فى اتهام طالب بكلية الهندسة بقتل والديه وشقيقه وصديقه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة دار السلام».

جاء بأقوال رائد شرطة بمباحث قسم شرطة دار السلام، وعلى إثر بلاغ الشاهد الأول مفاده تغيب والده- المجني عليه الرابع، انتقل لفحصه فتبين آخر مشاهدة للمتغيب كانت برفقه المجني عليه الثالث.

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