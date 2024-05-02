الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك والبنك الأهلى اليوم.. جدول مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024

الزمالك
الزمالك

تنطلق اليوم في السابعة مساء مباراة الزمالك والبنك الأهلي من مباريات اليوم للدوري المصري وفي نفس التوقيت تقام مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش.

 

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024 ومنها مباريات الدوري المصري والتي يمكن مشاهدتها من خلال قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد للبطولة.


مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة  19:00
مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش في تمام الساعة 19:00

 

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة تشيلسي وتوتنام هوتسبر في تمام الساعة 21:30

 

مواعيد مباريات اليوم الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الأهلي وضمك في تمام الساعة 21:00
مباراة الفتح والرياض في تمام الساعة 21:00
مباراة الحزم والأخدود في تمام الساعة 18:00

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مواعيد مباريات اليوم الدوري الأوروبي

مباراة روما وباير ليفركوزن في تمام الساعة 22:00
مباراة أولمبيك مارسيليا وأتالانتا في تمام الساعة 22:00

 

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

مباراة أستون فيلا وأولمبياكوس في تمام الساعة  22:00
مباراة فيورنتينا وكلوب بروج في تمام الساعة 22:00

 

مواعيد مباريات كأس مصر | كرة سلة


مباراة الأهلي | كرة سلة والاتحاد السكندري | كرة سلة في تمام الساعة 21:00
مباراة الجزيرة | كرة سلة والزمالك | كرة سلة في تمام الساعة 18:30

 

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

مباراة الأهلي والجونة يوم السبت 4 مايو 2024 في تمام الساعة 06:00 في الدوري المصري

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في تمام الساعة  06:00 في الدوري المصري

مباراة بلدية المحلة والأهلي يوم السبت  11 مايو 2024  في تمام الساعة 06:00   في الدوري المصري 
مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم الأربعاء 15 مايو 2024 في تمام الساعة 06:00   في الدوري المصري

مباراة سموحة والأهلي يوم الاحد  19 مايو 2024 في تمام الساعة 06:00  في الدوري المصري

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جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 الدور نصف النهائي للذهاب والعودة

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2024 والقنوات الناقلة

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