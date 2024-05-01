جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 الدور نصف النهائي للذهاب والعودة

جدول مباريات دوري ابطال اوروبا 2024 واللقاءات المتبقية بعد تعادل فريقي بايرن ميونخ وريال مدريد، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما أمس، في ذهاب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة هدفين لكل فريق.

كما يضم جدول مباريات دوري ابطال اوروبا 2024 لقاءات قوية منها لقاء اليوم بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.

جدول مباريات دوري ابطال اوروبا 2024

ويتبقي 3 مباريات في دور نص النهائي لبطولة دوري ابطال اوروبا 2024 تكون بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان مباراة الذهاب والعودة أما فريق ريال مدريد وبايرن ميونخ فيتبقى لهم مباراة العودة فقط.

مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان للذهاب

يلتقي فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع باريس سان جيرمان في مباراة قوية مساء اليوم الأربعاء الأول من شهر مايو الجاري على استاد سيغنال إيدونا بارك معقل الفريق الألماني ويتوقع أن تكون هذه المواجهة فرصة للفريقين لتأكيد قوتهما والمنافسة بقوة على اللقب.

مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان للعودة

وتتواصل الإثارة والمتعة في المباريات المقبلة حيث يواجة فريق باريس سان جيرمان نظيره بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري على أرضه حيث ستكون هذه المواجهة فرصة للفريقين لاستعادة التوازن وحسم الوصول للمباراة النهائية.

مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ للعودة

كما يستضيف ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو الجاري على استاد سانتياغو بيرنابيو وذلك في مباراة منتظرة بين فريقين عريقين يتنافسان على اللقب ويسعيان للتأهل إلى مباراة النهائي.

أما عن المباراة النهائية والتي سيتأهل لها الفائز من بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونخ وستكون الأول من شهر يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.



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جدول مباريات دوري ابطال اوروبا 2024 القادمة