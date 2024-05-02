قد تطاردك خلال الصيف.. احذر هذه الإصابات الرياضية الشائعة

يعد فصل الصيف من المواسم الممتعة لدى البعض خاصة لعشاق الرياضة والسفر، وفي هذا الوقت يخطط البعض لممارسة الأنشطة المختلفة مع العائلات والأصدقاء، أو يذهبون في إجازة أو يختارون ممارسة الرياضات الترفيهية.

يميل الكثير من الناس إلى قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق والاستمرار في الحركة للحفاظ على لياقتهم وصحتهم، ولكن على الرغم من ممارسة الرياضات المختلفة، يمكن أن تسبب إصابات رياضية شائعة تؤثر سلبًا على صحة الفرد بالكامل، لذا كن حذرًا خلال فصل الصيف واستمتع بالموسم من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات، وفقًا لموقع Hindustan times.

الإصابات الرياضية الشائعة التي قد تطاردك خلال أشهر الصيف

1 - تمزق الغضروف المفصلي: يعد تمزق الغضروف المفصلي أكثر إصابات الركبة شيوعًا والتي يمكن أن تسبب وقتًا عصيبًا للكثيرين وتزداد الحالات عندما يسخن الطقس، إن النشاط في الصيف وممارسة أي رياضة أو نشاط دون تعليمات مناسبة يمكن أن يسبب إصابات في الركبة، والغضروف المفصلي عبارة عن قطع غضروفية على شكل حرف C تعمل كوسادة بين عظم الساق وعظم الفخذ، أي رياضة تسبب لك التواء ركبتك أو تدويرها بقوة يمكن أن تسبب ألمًا وتقييد الحركة.

2 - تمزق الرباط الصليبي الأمامي: يظهر هذا النوع من الإصابة إذا كان هناك تمزق أو التواء في الرباط الصليبي الأمامي (ACL) المعروف بأنه أحد الأربطة القوية من الأنسجة التي تربط عظم الفخذ بعظم الساق، قد يسمع المرء فرقعة أو يشعر بإحساس فرقعة عندما يتعرض لهذه الإصابة، ومن الممكن أن يكون هناك تورم وعدم استقرار في الركبة.

على الرغم من أن تمزق الرباط الصليبي الأمامي أمر شائع لدى الرياضيين، إلا أنه يمكن أن يحدث لأي شخص، لذلك فإن اختيار كرة القدم أو حتى اللعب على الشاطئ أو القفز أو لعب كرة السلة أو الكرة الطائرة أو الهبوط على ساق واحدة أو ثني الركبة إلى الخلف أو التواء أو الضرب مباشرة يمكن أن يسبب تمزق الرباط الصليبي الأمامي.

3 - إصابات الكتف: يمكن أن يؤدي الوضع الخاطئ أثناء رفع الأشياء أو دفعها أو حملها في أوضاع غير ملائمة إلى حدوث التهاب أو تمزق في الكفة المدورة وهو تمزق العضلات المسئولة عن تدوير الكتف والذراع للداخل والخارج، ويمكن أن يسبب الألم أو الإحساس بالوخز في الكتف وكذلك الذراعان.