الأربعاء 01 مايو 2024
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بشكل آمن.. طرق طبيعية للتخلص من مشكلة التعرق خلال الصيف

القضاء على العرق
القضاء على العرق

يعتبر القضاء على مشكلة العرق خلال فصل الصيف من أكثر المشكلات التي تواجه الكثير منا، خاصة من يقوم بالنزول بشكل يومي خلال هذا الطقس الحار ولا يعلم معظمنا كيفية تخطي تلك المشكلة من خلال الطرق الطبيعية ونسلّط الضوء فى السطور التالية على التفاصيل الكاملة عن كيفية التخلص من العرق خلال فصل الصيف.

وهناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد فى التخلص من مشكلة التعرق وذلك بحسب ما جاء فى موقع “هيلث”.

خلطة الليمون والبيكربونات:

   - امزجي عصير ليمونة مع ملعقة صغيرة من مسحوق البيكاربونات.

   - ضعي الخليط على المناطق التي تعاني من التعرق بواسطة قطنة نظيفة.

   - اتركي الخليط لمدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

   - كرري هذه العملية مرتين في اليوم.

ماء الورد والزهر

   - امزجي كمية متساوية من ماء الورد وماء الزهر.

   - ضعي الخليط في زجاجة رذاذ.

   - رشي الخليط على الجلد المنظف بانتظام للمساعدة في تقليل التعرق وتعطير الجسم.

قناع الطين والزهور

   - امزجي مسحوق الطين الطبيعي مع مسحوق زهور اللافندر أو الورد.

   - أضيفي ماء الورد تدريجيًا للحصول على عجينة طرية.

   - ضعي القناع على البشرة النظيفة واتركيه حتى يجف.

   - اشطفي القناع بالماء الفاتر وجففي بلطف.

   - استخدمي هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع لتقليل التعرق وتنقية البشرة.

خلطة الشاي الأخضر والماء الورد:

   - قومي بتحضير كوب من الشاي الأخضر ثم اتركيه يبرد.

   - أضيفي قليل من ماء الورد إلى الشاي الأخضر المبرد.

   - استخدمي هذا الخليط لمسح البشرة بانتظام للحصول على نتائج فعالة في التخلص من مشكلة العرق.

يجب أن تجربي هذه الوصفات بحذر أولًا على جزء صغير من البشرة للتأكد من عدم حدوث أي تفاعلات جلدية، وفي حالة وجود أي تهيج، يُنصح بوقف الاستخدام فورًا والتشاور مع الطبيب.

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