بطرق طبيعية.. كيفية التصدي لالتهابات الجلد خلال الصيف الحارق

في فصل الصيف، تزداد احتمالية تعرض الجلد للتهابات نتيجة لتأثير أشعة الشمس القوية. يعاني العديد من الأشخاص من التهابات الجلدية مثل الحروق الشمسية والتهابات الجلد الأخرى، ولكن باتباع بعض الإجراءات الوقائية يمكن تقليل خطر حدوثها والتخفيف من أعراضها.

وبحسب ما جاء فى موقت "هيلث"، هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها ومنا، تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس خلال فترات النهار الأكثر حرارة، وخاصةً بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً. كما يجب ارتداء الملابس الفاتحة القطنية واستخدام القبعات والنظارات الشمسية لحماية البشرة والعينين من أشعة الشمس الضارة.

ووفقا لما جاء فى الموقع، يفضل استخدام واقي الشمس بشكل منتظم وبشكل سخي على الأماكن المكشوفة من الجلد قبل الخروج تحت أشعة الشمس. يجب اختيار واقي الشمس الذي يحتوي على عامل حماية شمسية عالي (SPF) ويناسب نوع البشرة.

وفي حالة حدوث الحروق الشمسية أو التهابات الجلد الأخرى، يجب تطبيق المستحضرات الملطفة للبشرة مثل جل الألوفيرا أو كريمات مرطبة خالية من العطور، ينصح بتجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول أو المواد الكيميائية القاسية التي قد تزيد من تهيج الجلد



هناك عدة طرق طبيعية يمكن استخدامها للتخلص من مشكلة التهابات الجلد، وهي:

الألوفيرا: يعتبر استخدام جل الألوفيرا من الوسائل الفعالة في تهدئة التهابات الجلد وتخفيف الحروق الشمسية. يمكن وضع الجل المباشر من النبات على البشرة المتضررة لتهدئة الاحمرار وترطيب الجلد.

زيت شجرة الشاي: يتمتع زيت شجرة الشاي بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيدًا في علاج التهابات الجلدية مثل حب الشباب والإكزيما. يمكن استخدامه بلطف على البشرة المتضررة بعد تخفيفه بقطرات من الماء.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في تهدئة الالتهابات وتعزيز شفاء الجلد المتضرر. يمكن وضع أكياس الشاي المبللة والباردة على الجلد المصاب لتقليل الاحمرار والتورم.