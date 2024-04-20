مصطفى شوبير يسجل رقمًا تاريخيًا بعد تألقه أمام مازيمبى

سجل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، رقمًا تاريخيًا بعد تألقه وحفاظه على شباكه نظيفة في مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي.

ونجح شوبير في قيادة الأهلي لتحقيق تعادل ثمين مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح شوبير أول حارس في تاريخ الأهلي، يحافظ على شباكه نظيفة في 4 مباريات متتالية خارج ملعبه في البطولات الإفريقية.

وحافظ حارس الأهلي الشاب على مرماه نظيفًا في مباريات شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني وسيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي.

كما نجح في تحقيق الكلين شيت للمباراة السادسة على التوالي بالبطولة الإفريقية هذا الموسم.

واستطاع حارس الأهلي أن يتصدى لـ27 فرصة محققة للتسجيل في المباريات الست.

الأهلي يتعادل سلبيًا مع مازيمبي

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بدون أهداف مع مازيمبي، في المباراة التي أقيمت في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



جاءت المباراة قوية وحماسية، ولاحت للأهلي أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بتقدم الفريق بهدفين على الأقل، ولكنها أهدرت جميعًا نتيجة للتسرع ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة، خاصة في الفرصة التي لاحت أمام وسام أبوعلي، في الدقيقة الأولى، وكذلك في الفرصة المحققة التي أتيحت لطاهر محمد طاهر في الشوط الثاني.

وفي المقابل نجح دفاع الأهلي والحارس مصطفى شوبير في التصدي لأكثر من فرصة لفريق مازيمبي، ليحافظ شوبير بيقظته على نظافة شباكه.

اقرأ أيضًا.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق