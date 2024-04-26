الجمعة 26 أبريل 2024
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رياضة

الشناوي أبرزهم.. 11 لاعبا يغيبون عن الأهلي أمام مازيمبي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلى مباراة اليوم أمام مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا بدوافع كبيرة، متسلحا بعاملى الأرض ونحو 50 ألف متفرج.

ورغم اكتمال جاهزية كل لاعبيه الذي تغيبوا عنه الفترة الماضية للإصابة، لكن السويسري مارسيل كولر المدير الفنى رفض المغامرة بهم، مفضلا التأني كثيرا في إشراكهم خوفا من تجدد الإصابة في ظل قوة المواجهة بدنيا وفنيًا، رغم ضمه الثنائي أمام عاشور وحسين الشحات في قائمة المباراة.

وانتظم محمد الشناوى وإمام عاشور وياسر إبراهيم وأليو ديانج وحسين الشحات فى التدريبات الجماعية بعد تعافيهم التام من الإصابات التى أبعدتهم فى الفترة الماضية، كما شارك أحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق بعد شفائهما من الإصابة التى كانت سببا فى مغادرتهما الملعب خلال مواجهة الذهاب التى أقيمت بملعب مازيمبى السبت الماضي.

واستبعد كولر 11 لاعبًا من القائمة عن مواجهة مازيمبي، تضم محمد الشناوي وياسر إبراهيم بالإضافة إلى أليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح.

كما تضم قائمة المستبعدين مروان عطية وحمزة علاء وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر بجانب الثنائي الغير مقيد في القائمة الأفريقية عمر كمال ومحمود الزنفلي.

وكان الأهلي، قد اختتم مساء أمس الخميس، استعداداته لمباراة مازيمبي الكونغولي، حيث أدى اللاعبون فقرات بدنية خفيفة، أعقبتها مجموعة من التدريبات التخصصية والفقرات الخططية، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبًا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو الديمقراطية.

قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

وضمت قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول

خط الوسط: كريم وليد نيدفيد - محمد مجدي قفشة- أحمد عبدالقادر- عمرو السولية- أكرم توفيق- أحمد نبيل (كوكا)- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- إمام عاشور

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا - أنتوني موديست - وسام أبوعلى

الاهلى مازيمبي دورى ابطال افريقيا مارسيل كولر محمد الشناوي وسام أبوعلي

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