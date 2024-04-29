الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتابع أعمال قوافل تنمية الأسرة القنائية

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ أعمال "قوافل تنمية الأسرة القنائية"، بحضور الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا.

من جانبه، قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن "قوافل تنمية الأسرة القنائية" تهدف إلى تقديم خدمات طب أسرة ذات جودة بقرى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أول قافلة بقرية حجازة التابعة لمركز قوص.

وأضاف "عبدالباقي" أن القوافل تتم على مرحلتين: مرحلة الحشد بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، ثم مرحلة التنفيذ، لافتًا إلى أن القوافل تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة وكشف النساء والسونار والصحة الإنجابية وتقديم ندوات للصحة الإنجابية، بالإضافة لخدمات العيادة المتنقلة، فضلًا عن تفعيل نادى المرأة الذى نجح فى جذب السيدات للأشغال اليدوية، ولاقت إقبالًا من سيدات القرى، كما تم تنفيذ ندوات توعوية بالنادى لرفع وعى السيدات، كما تم تقديم خدمات الطبيب الزائر بالقرى الأكثر احتياجًا.

فيما أكدت الدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بقنا، أن القافلة نجحت فى تحقيق أعلى إنجاز فى مجال تنظيم الأسرة بقرية حجازة قبلى حتى الآن، من خلال إقبال المترددات على القوافل، بهدف الاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة لهن بواسطة الفرق الطبية المدربة.

كان قد أعلن عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن جاهزية مديرية الشئون الصحية بقنا لتقديم الدعم الطبي للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.
من جانبه، قال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه تم تجهيز عدد من المنافذ الطبية لتقديم الخدمات الوقائية للمواطنين الراغبين في السفر لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك من خلال تجهيز عدد من مكاتب الصحة موزعة في شمال وجنوب المحافظة لتيسير حصول المواطنين على الخدمة اللازمة، مشيرًا إلى جاهزية مكاتب صحة قنا، ونجع حمادي، قوص لاستقبال المواطنين وتلقي التطعيمات اللازمة لهم، وهي تطعيم الالتهاب السحائي في مدة لا تقل عن ١٠ أيام من السفر لأداء الفريضة، وكذا إعطاء عدد من التطعيمات الدولية للمسافرين كالإنفلونزا الموسمية، الحمي الصفراء، شلل الأطفال، الكوليرا.

فيما أوضح الدكتور خالد الزمقان، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، جاهزية تلك المنافذ بفريق طبي مدرب للكشف على المواطنين وإعطائهم التطعيمات اللازمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، مشيرًا إلى فاعلية تلك التطعيمات وأمانها لجميع المواطنين، والتي بدورها تحميهم من انتقال الأمراض وقت تأديتهم فريضة الحج.

قنا صحة قنا الصحة وزارة الصحة محافظ قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

إحباط محاولة بيع كمية من الدقيق البلدى المدعم فى السوق السوداء بقنا

صور "عروسى قنا" ضحيتى انقلاب سيارة الزفاف

التصريح بدفن جثمانى "عروسى قنا"

"انقلبت بهم سيارة الزفة".. مصرع عروسين ومصور فى حادث سير بقنا

انهيار جدار يُصيب طفلين شقيقين تزامنًا مع موجه الطقس السيئة بقنا

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بسبب العاصفة الترابية فى قنا

محافظة قنا تبدأ تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات التجارية

الأكثر قراءة

عاجل| عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

سيدة تخلع زوجها: زارع كاميرات مراقبة فى غرفة النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم