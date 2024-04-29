محافظ قنا يتابع أعمال قوافل تنمية الأسرة القنائية

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ أعمال "قوافل تنمية الأسرة القنائية"، بحضور الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا.

من جانبه، قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن "قوافل تنمية الأسرة القنائية" تهدف إلى تقديم خدمات طب أسرة ذات جودة بقرى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أول قافلة بقرية حجازة التابعة لمركز قوص.

وأضاف "عبدالباقي" أن القوافل تتم على مرحلتين: مرحلة الحشد بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، ثم مرحلة التنفيذ، لافتًا إلى أن القوافل تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة وكشف النساء والسونار والصحة الإنجابية وتقديم ندوات للصحة الإنجابية، بالإضافة لخدمات العيادة المتنقلة، فضلًا عن تفعيل نادى المرأة الذى نجح فى جذب السيدات للأشغال اليدوية، ولاقت إقبالًا من سيدات القرى، كما تم تنفيذ ندوات توعوية بالنادى لرفع وعى السيدات، كما تم تقديم خدمات الطبيب الزائر بالقرى الأكثر احتياجًا.

فيما أكدت الدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بقنا، أن القافلة نجحت فى تحقيق أعلى إنجاز فى مجال تنظيم الأسرة بقرية حجازة قبلى حتى الآن، من خلال إقبال المترددات على القوافل، بهدف الاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة لهن بواسطة الفرق الطبية المدربة.

كان قد أعلن عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن جاهزية مديرية الشئون الصحية بقنا لتقديم الدعم الطبي للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.

من جانبه، قال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه تم تجهيز عدد من المنافذ الطبية لتقديم الخدمات الوقائية للمواطنين الراغبين في السفر لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك من خلال تجهيز عدد من مكاتب الصحة موزعة في شمال وجنوب المحافظة لتيسير حصول المواطنين على الخدمة اللازمة، مشيرًا إلى جاهزية مكاتب صحة قنا، ونجع حمادي، قوص لاستقبال المواطنين وتلقي التطعيمات اللازمة لهم، وهي تطعيم الالتهاب السحائي في مدة لا تقل عن ١٠ أيام من السفر لأداء الفريضة، وكذا إعطاء عدد من التطعيمات الدولية للمسافرين كالإنفلونزا الموسمية، الحمي الصفراء، شلل الأطفال، الكوليرا.

فيما أوضح الدكتور خالد الزمقان، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، جاهزية تلك المنافذ بفريق طبي مدرب للكشف على المواطنين وإعطائهم التطعيمات اللازمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، مشيرًا إلى فاعلية تلك التطعيمات وأمانها لجميع المواطنين، والتي بدورها تحميهم من انتقال الأمراض وقت تأديتهم فريضة الحج.