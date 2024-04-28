الأحد 28 أبريل 2024
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محافظات

محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

محافظ قنا
محافظ قنا

بعث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى عيد العمال، وجاء نصها كالتالي: "يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة بالأصاله عن نفسي وبالإنابة عن عمال محافظة قنا وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وأن يعيدها على فخامتكم بدوام الصحة والسعادة وينعم علی شعب مصر العظیم بالأمن والأمان والاستقرار بسواعد أبنائه عمَّال مصر الشرفاء الذين أسهموا بجهودهم وفكرهم في إعلاء مصرنا الغالية حتی صار عید العمال رمزًا للعطاء والتضحية، ويوفقكم في تحقيق مزيد من الإنجازات لرفعة وأزدهار وتقدم مصرنا الحبيبة، وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة، كل عام وسيادتكم وعمال مصر بخير وسلام".

كما أرسل محافظ قنا برقيات مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن محمد حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحمود كمال عصمت، وزير قطاع الأعمال، ومحمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدًا أن عيد العمال هو عيد العمل والعطاء والإنتاج، مقدمًا كل التحية والاحترام والتقدير لعمال مصر الشرفاء لما يقدموه من دور بارز وفعَّال في دفع عجلة التنمية للبلاد.

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