ضحية شقيقته.. القبض على المتهمين بقتل شاب بـ"كوريك" في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على شقيقين بتهمة قتل شاب بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "كوريك" في جزيرة مطيرة مركز قوص، جنوبي قنا.

كانت البداية عندما تلقى مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص بإصابة شاب بعد التعدي عليه بالضرب من قبل شقيقين أقارب زوج شقيقة المجني عليه في جزيرة مطيرة التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص من قبل الأجهزة الأمنية إصابة "م. ع، في الثلاثينيات من عمره، وبعد محاولة علاجه أيام لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بعد التعدي عليه بالضرب من قبل شقيقين باستخدام الكوريك وذلك لدفاعه عن شقيقته التي تعرضت للضرب من قبل أحد المتهمين.

تم القبض على المتهمين والتحفظ على أداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.