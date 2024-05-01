الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عبارات أساءت لسمعة زوجين.. "الشتيمة" تقود "سيدة قنا" للحبس

محكمة استئناف قنا
محكمة استئناف قنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثانية (جنح)، اليوم الأربعاء، بالحبس لسيدة لمدة 6 أشهر وكفالة مالية 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وتعويض مالي 10 آلاف جنيه؛ لاتهامها بـ"شتم" زوجين بعبارات أساءت لسمعتهما عبر تطبيق "واتس آب".

تفاصيل الواقعة

وترجع بداية الواقعة إلى شهر سبتمبر من عام 2023، عندما قدم زوجان شكوى ضد سيدة أرسلت للزوج عبر تطبيق واتس آب عبارات أساءت لسمعتهما وعبارات خادشة للحياء عن الزوجة مما تسبب لهم في أضرار مادية وأدبية.

وبعد فحص ضباط مباحث الإنترنت للواقعة والتأكد من صحتها تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الإبتدائية الثانية جنح والتي قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة 6 شهور وكفالة مالية 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وتعويض مالي 10 آلاف جنيه بتهمة شتم زوجين بعبارات أساءت لسمعة الزوجة عبر موقع التواصل الاجتماعي تطبيق "واتس آب".

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