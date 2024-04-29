إصابة 9 أشخاص بحالة اختناق بكلور داخل مرشح مياه فى قنا

أصيب 9 أشخاص بحالة اختناق، الأحد، بسبب الكلور داخل مرشح مياه في قرية المسيد مركز قوص جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع إصابات بحالة اختناق بسبب تسريب كلور داخل مرشح مياه في قرية المسيد.

وبعد الفحص تبين إصابة 9 أشخاص بحالة اختناق بسبب تسريب كلور من ماسورة داخل مرشح مياه في قرية المسيد مركز قوص، جاري نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب تسريب الكلور.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، في استرجاع صغير بعد 24 ساعة من اختطافه من قبل جاره في قرية العمرة مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بورود بلاغ بتغيب صغير يبلغ من العمر 3 أعوام فجأة أثناء لهوه أمام منزل أسرته في قرية العمرة مركز أبوتشت، ورقم مجهول يطلب منهم فدية مقابل استرجاعه.

وعلى الفور بدأ فريق البحث بمديرية أمن قنا تحرياته التي توصلت إلى أن مرتكب الواقعة شاب جار أسرة الصغير قام باختطاف نجلهم داخل مزرعة وسط الجبل وطلب من أسرته فدية ربع مليون جنيه لإعادته، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبطه واسترجاع الصغير لأسرته خلال 24 ساعة.

تم ضبط المتهم واسترجاع الصغير لأسرته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.