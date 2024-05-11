السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عارية الجسد ومحلوقة الرأس..عامل دليفري ينتقم من زوجته لشكه في سلوكها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة إمبابة جريمة بشعة ضحيتها سيدة أذاقها زوجها ألوان التعذيب بسبب شكه في سلوكها حيث جردها من ملابسها وحلق شعر رأسها وحاجبيها وصورها عارية انتقاما منها. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارا من قسم شرطة إمبابة بتقديم سيدة بلاغا تتهم فيه زوجها بتعذيبها، انتقلت قوات الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته ومدى صحة اتهامات الزوجة. 

 

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كشفت التحريات أن عامل دليفري انتابه الشك في سلوك زوجته وتوهم إقامتها علاقات محرمة مع رجال آخرين فقام بالتعدي عليها بالضرب ثم أجبرها على خلع ملابسها وحلق شعر رأسها بالكامل "زيرو" وحاجبيها ثم صورها مقطع فيديو عارية وبدون شعر للانتقام منها. 

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد سعودي رئيس مباحث إمبابة، وتم إلقاء القبض على الزوج المتهم. 

إمبابة جريمة بشعة التعذيب حلق شعر راسها عارية الجسد منطقة إمبابة

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