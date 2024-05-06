نفقة لعب أطفال بـ16 ألف جنيه.. "موديل إعلانات" تقيم دعوى أمام محكمة الأسرة

أقامت موديل إعلانات دعوى "لعب أطفال" أمام محكمة الاسرة بالتجمع الخامس تطلب فيها من طليقها، سداد مبلغ 16 الف جنيه قيمة "عروسة وعربية لعبة" اشترتهما لابنته ورفض سداد ثمنا.

وقالت "فيروز"-اسم مستعار- في دعوى أقامتها وكيلًا عنها نهى الجندي المحامية، إنها تزوجت من رجل أعمال ثري يمتلك شركة سياحة واستمر زواجهما لعامين أنجبا خلالها طفلة حتى حدث بينهما خلافات مستمرة وقررا الانفصال.

وقالت إنه أثناء زواجهما كان ينفق على ابنته ببزخ وكان يشتري لها ألعاب بمبالغ طائلة واعتادت الطفلة على ذلك حتى انفصلا فكان يرفض الإنفاق عليها لمضايقتها رغم ان دخله الشهري بمئات الآلاف من الجنيهات.

وأضافت "فيروز" أن مبلغ النفقة لا يكفي لتلبية احتياجات طفلتها خاصة انها اعتادت على طريقة معينة للعيش ولصغر سنها لا تستطيع ان تشرح لها تقصير والدها في حقها وفي احدى المرات طلبت منها ابنتها "عروسة باربي" و"سيارة لعبة" ثمنهما 16 الف جنيه وعندما طلبت من والدها شرائهما لها رفض وتحجج بعدم امتلاكه المبلغ رغم انه ميسور فاضطرت هي لشرائها لاسعاد ابنتها وقررت اقامة دعوى بايصالات الشراء امام محكمة الاسرة لاستراداد المبلغ.

وقضت محكمة الأسرة بإلزامه بدفع نفقة 13 ألف جنيه شهريا.