الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس حار.. حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن تشهد معظم مناطق الجمهورية ارتفاعًا في درجات الحرارة اليوم، مع توقعات بأجواء شديدة الحرارة نهارًا، خاصة في السواحل الشمالية، في حين تكون مائلة للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

كما توقعت الأرصاد تزايد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، خاصة في أقصى غرب البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، فشهدت مناطق جنوب الصعيد انتشارًا للأتربة خلال ساعات النهار، كما تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50-60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج إلى 2.5-3 أمتار.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري لمصر، على فترات متقطعة خلال يوم الجمعة.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

من جانب آخر، من المتوقع أن يشهد يوم الجمعة والسبت حتى يوم الثلاثاء نشاطًا في سرعة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، مع استمرار فترات التقطع. 

أقرا أيضا: ارتفاع درجات الحرارة بدء من يوم الأربعاء

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة: العظمى 36 والصغرى 27
الإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 23
العلمين: العظمى 32 والصغرى 23
مطروح: العظمى 29 والصغرى 23
السلوم: العظمى 30 والصغرى 22
سيوة: العظمى 36 والصغرى 23
رأس غارب: العظمى 30 والصغرى 20
الغردقة: العظمى 32 والصغرى 23
سفاجا: العظمى 33 والصغرى 22
الإسماعيلية: العظمى 34 والصغرى 23
السويس: العظمى 33 والصغرى 22
شرم الشيخ: العظمى 32 والصغرى 23
مرسى علم: العظمى 33 والصغرى 22
الفيوم: العظمى 35 والصغرى 22
الطور: العظمى 32 والصغرى 22
سانت كاترين: العظمى 26 والصغرى 14
بني سويف: العظمى 36 والصغرى 24
المنيا: العظمى 37 والصغرى 25
أسيوط: العظمى 37 والصغرى 25
سوهاج: العظمى 37 والصغرى 24
قنا: العظمى 36 والصغرى 25
الأقصر: العظمى 37 والصغرى 26
أسوان: العظمى 38 والصغرى 25

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