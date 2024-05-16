الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إسرائيل تصف الأمم المتحدة بأنها "منظمة إرهابية"

السفير الإسرائيلي
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان

تصاعدت حدة التوتر بين إسرائيل والأمم المتحدة وسط الصراع الدائر في غزة. 

وأدلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، بتصريحات استفزازية، واصفا الأمم المتحدة بأنها "منظمة إرهابية". 

ويأتي هذا الاتهام في أعقاب حوادث إحراق متعمد استهدفت منشآت تابعة للأمم المتحدة في القدس، يُزعم أن أفرادًا إسرائيليين نفذوها.

ووفقا لفاينشال تايمز، يتهم إردان الأمم المتحدة بالتعاون مع حركة حماس، الجماعة المسلحة التي تسيطر على غزة. وهو يزعم أن الأمم المتحدة توفر الغطاء لحماس وينتقد إسرائيل بشكل غير عادل.

وكان تم استهداف المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية في هجمات حرق متعمدة، وبحسب ما ورد شارك قوميون يهود متطرفون في هذه الأحداث.

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