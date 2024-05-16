الخميس 16 مايو 2024
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رياضة

بعثة الأهلى تصل إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجى (فيديو)

وصول بعثة الأهلي
وصول بعثة الأهلي إلي تونس

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى الأراضي التونسية استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في العاشرة مساء السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقبل السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس وكذلك حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي، بعثة المارد الأحمر فور وصولها مباشرةً.

واصطحب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، 23 لاعبا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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قائمة الأهلي لمباراة الترجي

ضمت قائمة الأهلي لمباراة الترجي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني،  محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست.

غيابات الأهلي في مباراة الترجي التونسي

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد 7 لاعبين عن صفوف الفريق إما لأسباب فنية أو بسبب الإصابة.

واستبعد كولر كلًا من، حمزة علاء وخالد عبد الفتاح وكريستو وطاهر محمد طاهر لأسباب فنية.

كما تم استبعاد أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على الترجي التونسي، على ملعب (حمادي العقربي) برادس، في مباراة ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 18 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها 18 مايو الجاري.

وتمتلك القناة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لمسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


 

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