الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الاتحاد التونسى يعاقب الترجى قبل مباراة الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

قررت رابطة كرة القدم التونسية، توقيع عقوبات على نادي الترجي الرياضي قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي.

ويستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي المصري في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء السبت المقبل الموافق 18 مايو.

وجاء قرار الرابطة التونسية بمعاقبة الترجي بالحرمان من الحضور الجماهيري لمباراتين محليتين، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 7500 دينار.

وأوضحت الرابطة التونسية أن أسباب العقوبة هي تكرار إلقاء الزجاجات خلال مباراة الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي.

وكان الترجي قد تمكن من تحقيق الفوز على النجم الساحلي بنتيجة 3-2 في آخر مواجهات الفريق المحلية قبل مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي

يحل فريق الأهلي، ضيفا على الترجي التونسي، على ملعب (حمادي العقربي) برادس، في مباراة ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 18 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها 18 مايو الجاري.

وتمتلك القناة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لمسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني،  محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست.

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