الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في 4 خطوات.. نصائح لإبطاء المراحل المتقدمة من مرض الزهايمر

الزهايمر
الزهايمر

يعد مرض الزهايمر أو كما يطلق عليه الخرف هو المرض الأكثر شيوعًا، وهو حالة عصبية تقدمية، وفي الأغلب يؤثر على كبار السن وغالبًا ما يسبب أعراضًا مثل فقدان الذاكرة والارتباك وتغيرات في السلوك.

ووفقًا لموقع "Hindustan times"، نرصد للقراء كيفية إبطاء المرحلة التقدمية لمرض الزهايمر، وأبرز المراحل البدائية لمرض الزهايمر التي من خلالها تتمكن من معرفة إصابتك بهذا المرض، إليكم التفاصيل الكاملة.

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اكتشاف شكل جينى جديد لمرض ألزهايمر يظهر فى سن مبكرة

أعراض المراحل الأولية لمرض الزهايمر

1 - صعوبة العد التنازلي.
2 - صعوبة أو عدم القدرة على تذكر تجارب أو أحداث الحياة الأخيرة.
3 - اضطراب دورات النوم/الاستيقاظ، أو الأرق، أو مشاكل النوم الأخرى
4 - الحاجة إلى المساعدة في الأنشطة اليومية الأساسية، مثل الاستحمام أو استخدام الحمام أو ارتداء الملابس
5 - عدم القدرة في بعض الأحيان على تذكر أسماء الزوج أو الشريك أو مقدم الرعاية بالإضافة إلى تغيرات في الشخصية والأعراض السلوكية، وقد تشمل هذه السلوكيات الوهمية (مثل التحدث إلى صورتهم في المرآة) أو مشاعر القلق أو التهيج.

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اكتشاف شكل جينى جديد لمرض ألزهايمر يظهر فى سن مبكرة

نصائح يمكنك إبطاء التقدم؟

قد يكون من الممكن إبطاء تطور مرض الزهايمر عن طريق:

1 - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

 ارتبطت التمارين الرياضية على وجه التحديد بتقدم أبطأ. تؤدي تمارين القلب إلى زيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

2 - اتباع نظام غذائي صحي:

يمكن أن تكون الأنظمة الغذائية قليلة الدهون مع زيادة استهلاك الفواكه والخضروات مفيدة وتساهم في تقليل خطر التدهور المعرفي.

3 - الحفاظ على نشاط عقلك:

 فكر في القيام بشيء يمثل تحديًا، مثل الألغاز أو ألعاب الورق الإستراتيجية، اقضِ أيضًا وقتًا اجتماعيًا مع الآخرين أو افعل شيئًا اجتماعيًا وشخصيًا ذا معنى مثل العمل التطوعي.

4 - عدم التدخين: 

يرتبط ارتفاع خطر التدهور المعرفي بالتدخين.

الزهايمر المراحل البدائية لمرض الزهايمر فقدان الذاكرة تطور مرض الزهايمر مرض ألزهايمر

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