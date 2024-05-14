جمهور المتاحف يختار أفضل القطع الأثرية خلال شهر مايو فى التقليد الشهرى

اختار جمهور المتاحف القطع الأثرية لشهر مايو، وذلك عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحات المتاحف على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يأتى ذلك ضمن التقليد الشهري للمتاحف المصرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذا التقليد يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية، وحضارية وتعليمية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع، ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على أوائل القطع الأثرية التي تم عرضها في كل متحف، والتي كانت شاهدًا على إنشاء المتحف كصرح تعليمي وثقافي، ولإبراز الدور المهم للمتاحف في تعزيز الهوية، والوطنية، ورفع الوعي الثقافي والأثري لدى أبناء المجتمع، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، والذي أقره المجلس الدولي للمتاحف ICOM ليكون يوم 18 مايو من كل عام، حيث جاء موضوع هذا العام "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي".

وفى متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، وقع اختيار الجمهور على لوحة من الرخام من العصر المملوكي، عليها كتابات بخط النسخ تمثل البسملة، وهي تُعد أول قطعة تم تسجيلها في تاريخ متحف الفن الإسلامي حيث تحمل رقم حفظ «1»، وفى المتحف القبطي بمصر القديمة تم اختيار صندوق لحفظ الإنجيل من الخشب مبطن بشرائح من الفضة، على أوجهه زخارف نباتية، وفي منتصف الوجه الأمامي صليب مطعم بفصوص زجاجية ملونة، كما حفرت عليه كتابات سطر من أعلى وأسفل من الكتابة قبطية، وعلى الحافة الجانبية وقفية الغلاف باللغة العربية.

أما متحف شرم الشيخ فقد جذب جمهورة تمثال مزدوج من الحجر الجيري من عصر لأسرة 18 من الدولة الحديثة، يصور الزوجان ثاي ونايا جالسين على مقعد ذو مسند من الخلف، ويظهر الزوج مرتديًا رداء واسع عليه من الأمام سطر من الكتابة الهيروغليفية، أما الزوجة فترتدي رداء حابك طويل وتضع يدها اليمني على كتف زوجها.

شطرنج الملك فاروق من الذهب ومرصع بالماس

وفى متحف الإسكندرية القومي جاء الاختيار على تمثال ملكي جالسًا على مقعد دون مسند مرتديًا غطاء الرأس النمس واللحية المستعارة واضعا يده اليمنى مقبوضة على الركبة اليمنى، ويده اليسرى مبسوطة على ركبته اليسرى، ويرتدى مئزرا قصيرا عليه خطوط طولية، أما متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية فقد جذب الجمهور شطرنج من مقتنيات الملك فاروق، ومكون من 32 قطعة من الذهب على شكل تماثيل أشخاص وحيوانات محلاه ومرصعة بأحجار من الماس.