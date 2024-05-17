أخبار فاتتك|إسرائيل تشتبك مع جنوب إفريقيا وغياب ثنائي الزمالك وموجة حارة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الزمالك يعلن غياب ثنائي الفريق عن مباراة نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفيدرالية

كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف رباعي الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري ونبيل عماد دونجا من خوض المباراة النهائية لبطولة الكونيفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

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إسرائيل ترد على جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية فى غزة

زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن جنوب إفريقيا "تقدم ادعاءات متحيزة وكاذبة" "تعتمد على مصادر غير موثوقة من حماس".

وجاء بيان الخارجية الإسرائيلية ردًا على قضية رفعت إلى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية يوم الخميس، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

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يوسف زيدان: نتعامل مع الآراء المتخلفة بالتجاهل

قال الكاتب يوسف زيدان، إن هناك شيخًا من الشيوخ يتهم بعض أعضاء مؤسسة "تكوين" بالكفر، معقبًا: "بيقول فلان وفلان في "تكوين" كفار، لأنهم يقولوا إن الاعتماد على العقل، والعقل مثل الحمارة، إنت رايح لربنا بتركب حمارة لحد ما توصل عند الباب، تنزل من على الحمارة، إحنا أهل العلم وهم غير متخصصين، وأنا بقولكم إنهم كفار".

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 17-5-2024

استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند الارتفاع الطفيف الذي سجلته منذ عدة أيام، ليصل سعرها إلى 80 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، بعد أن تراجع لمستوى الـ70 جنيهًا قبلها، بينما عاودت أسعار البيض إلى الارتفاع.

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الأرصاد الجوية: موجة حارة تستمر لأكثر من أسبوع بسبب كتل هوائية صحراوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية لـ"الدستور"، إن البلاد تتعرض خلال الأيام المقبلة لـ موجة حارة إلى شديدة الحرارة، بدأت اليوم وتستمر على الأقل لمدة اسبوع، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بمعظم المحافظات؛ نتيجة كتل هوئية صحراوية قادمة من مناطق حارة.

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