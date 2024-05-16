الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يوسف زيدان: نتعامل مع الآراء المتخلفة بالتجاهل

يوسف زيدان
يوسف زيدان

قال الكاتب يوسف زيدان، إن هناك شيخ من الشيوخ يتهم بعض أعضاء مؤسسة "تكوين" بالكفر، معقبًا: "بيقول فلان وفلان في "تكوين" كفار، لأنهم يقولوا إن الاعتماد على العقل، والعقل مثل الحمارة، إنت رايح لربنا بتركب حمارة لحد ما توصل عند الباب، تنزل من على الحمارة، إحنا أهل العلم وهم غير متخصصين، وأنا بقولكم إنهم كفار".

وأضاف يوسف زيدان خلال لقاءه مع الإعلامي خالد أبوبكر ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON، أن هذا هو الصدى الاجتماعي للآراء المتخلفة، وأن هذه الحيلة حيلة مكشوفة، وقد تم ممارستها من قبل، معقبًا: "احنا فاكرين النقراشي باشا، وما قاله رجل الإخوان عنه، حيث قال ربنا يريحنا منه، ويأتي أحد لم يتعلم شيء ويقتله". 

وتابع الدكتور يوسف زيدان: "نتعامل مع مثل هذه الآراء المتخلفة بالتجاهل".

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