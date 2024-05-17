في عيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. الوجه الآخر لرجل برج الثور

يحتفل الزعيم النجم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84 عامًا، وهو المولود في مثل هذا اليوم 17 مايو 1940، فهو من مواليد برج الثور، الذي يحمل العديد من الصفات المختلفة والمميزة عن باقي الأبراج.

يعد النجم عادل إمام من الشخصيات التي لديها خفة ظل ومسيطرة وصاحب قرار في نفس الوقت، ويعرف برج الثور من الأبراج الترابية، حيث يتوافق الثور مع أبراج العذراء والعقرب والجدي، لكنه لا يتوافق مع أبراج القوس والجوزاء والحمل.

في عيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. الوجه الأخر لرجل برج الثور

يعرف عن رجل برج الثور بأنه من الشخصيات العاطفية وعاشق للحنيه، وعاشق للأجواء الرومانسية، فعلى الرغم من غموضه إلا أنه محب لقصص الحب الرومانسية، لذلك علاقته الزوجية من أكثر العلاقات نجاحًا وسط باقي الأبراج الأخرى.

في عيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. الوجه الأخر لرجل برج الثور

في عيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. الوجه الأخر لرجل برج الثور

يتميز رجل الثور بالمثابرة وقوة العزيمة وهذه أحد صفات النجم عادل إمام، وإخلاصه لعمله، وقد يساعده ذلك فى تحقيق أهدافه، ومن النادر أن تجده مصابًا بالإحباط أو اليأس، ولكنه عصبي ولا يخشى إطلاق عصبيته في وجه الآخرين، وعلى استعداد للدخول في تحديات مع من يواجهه مهما كان، كما أنه من الشخصيات العنيدة خاصة في الأمور التى تتعلق باتخاذ القرارات.



في عيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. الوجه الأخر لرجل برج الثور

ولكل برج صفات لا يتقبلها البعض، لذلك هناك بعض العيوب في صفات وشخصية رجل برج الثور متعددة، فهو مادي وعنيد وكسول أوقات قليله، ويحب التحكم في الغير وأن يكون لرأيه أهميه عن باقي الآراء، وأناني يميل إلى تحقيق مصلحته أولا.