أول تعليق من على معلول بعد ارتداء شارة قيادة الأهلى لأول مرة

أعرب الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته على ارتداء شارة قيادة القلعة الحمراء لأول مرة في مباراة الجونة، ببطولة الدوري المصري.

وكتب “معلول”، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي”.

وتابع نجم الأهلي: "تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق".

وأكمل: "أكن للنادي الأهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن".

الأهلي يهزم الجونة بثلاثية في الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد حقق فوزًا كبيرًا على الجونة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 21 من بطولة الدوري.



وسجل ثلاثية الأهلي إمام عاشور ومحمود متولي ومحمود كهربا في الدقائق 37 و62 و80 من عمر المباراة.



وارتفع رصيد الأهلي عند 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز التاسع.



جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أحمد مسعود.



وأحرز الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها على معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وسام أبوعلي بلمسة بالكعب وصلت إلى محمود متولي فقابلها برأسية من يسار منطقة الــ6 ياردات سكنت يمين المرمى.



وحصل حسين الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد توغل ومراوغة لمدافع الجونة الذي عرقله داخل منطقة الجزاء.



وسجل كهربا الهدف الثالث من ركلة الجزاء سددها على يسار الحارس أحمد مسعود في الدقيقة 80.

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