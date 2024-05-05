الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول تعليق من على معلول بعد ارتداء شارة قيادة الأهلى لأول مرة

علي معلول يرتدي شارة
علي معلول يرتدي شارة قيادة الأهلي

أعرب الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته على ارتداء شارة قيادة القلعة الحمراء لأول مرة في مباراة الجونة، ببطولة الدوري المصري.

وكتب “معلول”، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي”.

وتابع نجم الأهلي: "تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق".

وأكمل: "أكن للنادي الأهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن".

الأهلي يهزم الجونة بثلاثية في الدوري 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد حقق فوزًا كبيرًا على الجونة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 21 من بطولة الدوري.

وسجل ثلاثية الأهلي إمام عاشور ومحمود متولي ومحمود كهربا في الدقائق 37 و62 و80 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد الأهلي عند 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز التاسع.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أحمد مسعود.

وأحرز الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها على معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وسام أبوعلي بلمسة بالكعب وصلت إلى محمود متولي فقابلها برأسية من يسار منطقة الــ6 ياردات سكنت يمين المرمى.

وحصل حسين الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد توغل ومراوغة لمدافع الجونة الذي عرقله داخل منطقة الجزاء.

وسجل كهربا الهدف الثالث من ركلة الجزاء سددها على يسار الحارس أحمد مسعود في الدقيقة 80.

اقرأ أيضا.. على معلول ثالث أجنبى يرتدى شارة قيادة الأهلى فى التاريخ

 

على معلول الاهلى شارة قيادة الأهلي مباراة الأهلى والجونة دوري نايل

مواد متعلقة

على معلول ثالث أجنبى يرتدى شارة قيادة الأهلى فى التاريخ

محمود متولي رجل مباراة الأهلي والجونة في الدوري

الأكثر قراءة

هل يشكل اتحاد القبائل العربية خطرًا على الأمن القومى المصرى؟.. قصواء الخلالى تصدم المتربصين (فيديو)

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

عاجل.. تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلى على عدة بلدات جنوب لبنان

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

مصطفى بكرى يكشف كواليس تعرض إبراهيم العرجانى لمحاولة اغتيال (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب