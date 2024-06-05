الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عراك فى البرلمان التركى بين نواب حزب أردوغان وموالون للأكراد.. (فيديو)

البرلمان التركي
البرلمان التركي

اندلع عراك بين نواب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا مع نواب من حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب"‭‭ ‬‬المؤيد للأكراد في البرلمان، أمس الثلاثاء.

 

جاء العراك وما نتج عنه من فوضى وجدل على خلفية اعتقال محمد صديق أكيس رئيس بلدية "هكاري" المنتمي للحزب المؤيد للأكراد وتعيين آخر في منصبه.

 

وبدأت التوترات في البرلمان حين رفع نواب من حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" لافتات ورددوا شعارات احتجاجا على اعتقال أكيس وتعيين آخر في منصبه.

 

وهتف نواب الحزب "كتفًا بكتف ضد الفاشية" بينما ردد نواب من حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعارات مضادة مثل "سحقًا لحزب العمال الكردستاني"، ومزقوا لافتات رفعها نواب الحزب الآخر.

 

وأظهرت اللقطات جدالًا صاخبًا وتدافعًا بين مشرعين قبل أن تتطور الأمور ويسقط بعض النواب أرضًا، فيما أحجم آخرون عن الانضمام إلى العراك.

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