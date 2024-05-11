السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد فوز "سيتي" على فولهام.. انتهاء فرص ليفربول في المنافسة على لقب "بريميرليج"

ليفربول
ليفربول

فقد فريق ليفربول، حظوظه تماما في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، عقب فوز مانشستر سيتي على فولهام، اليوم السبت.

وكان مانشستر سيتي، قد حقق فوز كبيرا ومستحقا على مضيفه فولهام، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب كرافين كوتاج، في إطار الجولة السابعة والثلاثين لـ"بريميرليج".

ورفع مانشستر سيتي، رصيده إلى 85 نقطة، ليحتل صدارة ترتيب بريميرليج (وله مباراة مؤجلة أمام توتنهام يوم الأربعاء المقبل).

ويحتل ليفربول، المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 78 نقطة، قبل انطلاق الجولة الـ 37 للمسابقة.

وحتي في حال فوز ليفربول في مباراتيه الأخيرتين في الدوري، سيرفع «الريدز» رصيده إلى 84 نقطة، لن يكون بمقدوره الوصول إلى عدد نقاط مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول، مضيفه أستون فيلا، مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن الجولة السابعة والثلاثين من عمر “بريميرليج”.

وعلى الرغم من فقدان حظوظ الفوز بلقب “بريميرليج”، إلا أن ليفربول، حجز مقعده في الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

وسينحصر الصراع على حلم الفوز بلقب بريميرليج لهذا الموسم بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال.

ويحتل أرسنال، المركز الثاني في جدول المسابقة، برصيد 83 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن “سيتي”، حيث من المقرر أن يحل “جانرز” ضيفا على مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل.

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