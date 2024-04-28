الأحد 28 أبريل 2024
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توك شو

"توفير للطاقة والتكلفة".. أهمية مشروع البيانات والحوسبة السحابية الحكومية الذى افتتحه الرئيس

المهندس عمرو فاروق
المهندس عمرو فاروق مدير مركز البيانات

تحدث  المهندس عمرو فاروق مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الرقمية، عن أهمية مشروع البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وقال فاروق، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى المذاع ببرنامج "صالة التحرير" على شاشة "صدى البلد"، إن الفرق بين مراكز البيانات النمطية، ومراكز تكنولوجيا الحوسبة السحابية الحكومية، أن المراكز النمطية مخصصة لحفظ البيانات واستضافة تطبيقات لبيانات الحكومة، وتقديم خدمات معالجة لبعض البيانات بسرعات محدودة، أما الحوسبة السحابية، فيها حفظ مرن للبيانات ويعتمد على تصحيح البيانات قبل حفظها، كما تتضمن استضافة تطبيقات ومعالجة التطبيقات للوصول لمخرجات.

ولفت إلى أن المشاركة تكون افتراضية، وهذا يعني أنه بدلًا من تخصيص مساحة تخزين ثابتة لكل منظومة، يتم النظر لاحتياجات الحكومة ويكون التخصيص طبقا للاحتياج، مما يوفر استهلاك الطاقة، ويقلل تكلفة تدبير معدات زيادة لا حاجة لها، بالإضافة لتقديم خدمة صحيحة.

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