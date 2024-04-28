الشيخ رمضان عبدالمعز: هذه الآيات أحب إلى الرسول من الدنيا وما فيها

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن النبي، صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عن الآيات التي نزلت في صدر سورة الفتح، إنها أحب إليه من الدنيا وما فيها.

وقرأ الشيخ عبدالمعز خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، الآيات الأولى من الفتح (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (1) لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (2) وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (3) هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا).

وعلق: "هذه الآيات أحب للنبي من الدنيا وما فيها، لأنه فيها فتح مبين، ومغفرة للذنوب، وهداية للصراط المستقيم، ونصر عزيز، ويتم نعمته عليك، وينزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم".