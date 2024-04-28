الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الشيخ رمضان عبدالمعز: هذه الآيات أحب إلى الرسول من الدنيا وما فيها

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن النبي، صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عن الآيات التي نزلت في صدر سورة الفتح، إنها أحب إليه من الدنيا وما فيها.

 

وقرأ الشيخ عبدالمعز خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، الآيات الأولى من الفتح (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (1) لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (2) وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (3) هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا).

 

وعلق: "هذه الآيات أحب للنبي من الدنيا وما فيها، لأنه فيها فتح مبين، ومغفرة للذنوب، وهداية للصراط المستقيم، ونصر عزيز، ويتم نعمته عليك، وينزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم".

رمضان عبدالمعز لعلهم يفقهون برنامج لعلهم يفقهون دي ام سي الفتح

مواد متعلقة

داعية يكشف عن آية تعلم المؤمن التفويض لله

دعمًا لغزة.. الجامعات الأمريكية تربك البيت الأبيض

مراسل "القاهرة الإخبارية": غزة تعتمد بشكل رئيسى على الشاحنات المصرية القادمة من المعبر

"الدستور" تتبنى تنظيم حملة مقاطعة للقضاء على ارتفاع الأسعار

عاجل.. الباز: مصر لم ولن تتورط فى أى اتفاقات مع إسرائيل ودفعنا فاتورة باهظة

عاجل.. الباز: مصر تضم لاجئين من 135 دولة ولا بد من وزارة تدير شئونهم

الباز يدعو المسئولين لإنقاذ متحف نبيل درويش من الهدم

الباز: من يبالغ فى أسعار السلع مكسبه "حرام".. والمقاطعة تحل 80% من المشكلة

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

بسمة وهبة تهاجم شيخًا اتهم ميار الببلاوى بالزنا: "هدفه الترند"

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة