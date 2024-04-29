الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد الجندي: كن واثقا في رحمة الله أما من ينتظر العذاب سيلقى عذاب

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي،

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المسلم لزيادة عشمه في الله، قائلًا: "لما تقول لواحد أنا عارف إنك كريم مش هتردني هيتكسف يردك، وأبو العتاهية كان يقول إِلَهي لا تُعَذِّبني فَإِنّي مُقِرٌّ بِالَّذي قَد كانَ مِنّي وَما لي حيلَةٌ إِلّا رَجائي وَعَفوُكَ إِن عَفَوتَ وَحُسنُ ظَنّي فَكَم مِن زِلَّةٍ لي في البَرايا وَأَنتَ عَلَيَّ ذو فَضلٍ وَمَنِّ إِذا فَكَّرتُ في نَدَمي عَلَيها عَضَضتُ أَنامِلي وَقَرَعتُ سِنّي يَظُنُّ الناسُ بي خَيرًا وَإِنّي لَشَرُّ الناسِ إِن لَم تَعفُ عَنّي".

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": “لما تبقى عشمان في الكريم أقف ببابه وأنت عندك حالة استماتة، أنا مستموت على بابك، ليس لي سواك أدعوه، أتعامل بنظام رمي الجتت، أنا متشعلق في باب الكريم، أنت الغني وأنا الفقير، أنت القوي وأنا الضعيف”.

وتابع: "التعامل مع الله يجب أن يكون بالرجاء، أما من ينتظر عند الله العذاب يلقى عذاب، ومن ينتظر الرحمة سيلقى رحمة، من ينتظر من الله الفرج سيلقى فرج، كن واثقًا من عطاء الله وكرمه ومنحه".

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لعلهم يفقهون دي ام سي الكريم

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