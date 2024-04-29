استشارى تغذية يوضح طريقة عمل الفسيخ فى المنزل ويؤكد: صحى فى هذه الحالة

بالتزامن مع اقتراب شم النسيم، حيث اعتاد المصريون على تناول الأطعمة المملحة مثل الفسيخ والرنجة، قال الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف الغذائي، إن الفسيخ صحي ومفيد إن تم تناوله ببروتوكول محدد، وهو أن يتم تناولها بكميات قليلة، ومعها كثير من الليمون وكثير من البصل، وجرجير وخس وملانة (الحمص الأخضر، وهي تعمل على تنظيم حركة الأمعاء وطرد الميكروبات).

وحذر خلال حديثه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على شاشة "سي بي سي" من وضع خل على البصل، لأنه يقضي على فوائده، مردفًا: "البصل يقطع ويؤكل دون أي إضافات، ونكمل بنوع بروتين آخر، لأنه يجب تناول كمية محدودة من الأطعمة المملحة".

وأردف: "الفسيخ أكل صحية ومفيدة لو تعاملنا معها بالأصول، مع جرعة لمون وجرعة بصل، جرجير وخس، ملانة".

وشدد على ضروة تمليح الفسيخ في المنزل، كالتالي: "غسل السمك، ويتنشر 10 ساعات كحد أقصى الذيل في الأعلى والرأس لأسفل لتصفية الدم، ثم يتم تجفيفه، واستخدام 10% من وزن السمك ملح خشن مع شطة، تملأ الخياشيم وفم السمكة، وتلف في ملح، ثم تلف في أكياس نيلون.

وأردف: "الأفضل تمليح الفسيخ في البيت، لأن بعض الأماكن ينشر الفسيخ في الشمس لمدة 48 ساعة، وهذا خطر لأنه يسرع من نمو البكتيريا الضارة".

ونصح بشرب كميات كبيرة من المياه، والشاي، والابتعاد عن شرب المياه الغازية.