جوتيريش: نأمل فى نجاح المحادثات حول وقف إطلاق النار فى غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: إننا نأمل في نجاح المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ لتجنب أي هجوم على رفح يكون له عواقب مدمرة، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشأن تدهور الأوضاع والأمن أثناء تسليم المساعدات في غزة.

وفي سياق آخر، أكد مصدر مصري رفيع المستوى بدء اجتماع رباعي بالقاهرة، بمشاركة قطرية أمريكية إسرائيلية، لمناقشة التهدئة بقطاع غزة.

وأوضح المصدر أن الاجتماع يبحث الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.