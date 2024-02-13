رمزى عودة: الدبلوماسية الفلسطينية تستثمر علاقاتها مع ألمانيا للضغط على إسرائيل

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إنّ الرواية الصهيونية تبنتها ألمانيا منذ البداية، وكان من الطبيعي أن الدبلوماسية الفلسطينية تستثمر جهودها مع ألمانيا من أجل توضيح الرؤية الوطنية الفلسطينية.

وأضاف عودة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر قناةالقاهرة الإخبارية، أن هناك قضايا كثيرة من الممكن أن تسهم فيها ألمانيا في أوروبا والعالم كله منها إيصال المساعدات في وقت تضع إسرائيل عوائق على دخولها.

وفيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، أوضح عودة أن هناك مفاوضات تدور في القاهرة حول صفقة التبادل، ولكن يجب أن يكون هناك ضغط من الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية حتى تنجح هذه الصفقة ولو في مرحلتها الأولى.