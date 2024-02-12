الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف شركة خالدة للبترول

شركة خالدة للبترول
شركة خالدة للبترول

أعلنت شركة خالدة للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن رغبتها في توظيف ثلاثة أطباء بشريين للعمل في مواقعها. وتستمر شركة خالدة في استقبال طلبات التوظيف لهذه الوظائف الشاغرة في المقر الإداري للشركة حتى 25 فبراير 2024.

وظائف شركة خالدة للبترول

متطلبات التقديم للوظيفة:

- حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

- توفر خبرة عملية في معالجة الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية.

- إتقان اللغة الإنجليزية بشكل كامل.

- القدرة على استخدام الحاسوب والبرمجيات الطبية بكفاءة.

- خبرة عملية تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات.

- نجاح المتقدم في اجتياز الاختبارات التي تُعقد لهذا الغرض.

 المقر الإداري للشركة

وذكرت الشركة في إعلانها أن المهتمين بشغل الوظيفة المذكورة ينبغي عليهم تقديم الوثائق التالية لقسم التوظيف بإدارة دعم الأعمال في المقر الإداري للشركة، وذلك في أو قبل 25 فبراير 2024:

- السيرة الذاتية.

-  صورة من بطاقة الرقم الوطني السارية.

-  نسخة من شهادة الميلاد.

-  نسخة من المؤهل الدراسي.

-  نسخة من شهادة الخدمة العسكرية.

-  نسخة من السجل في النقابة المهنية.

-  نسخة من ترخيص مزاولة المهنة.

-  نسخ من شهادات الخبرة العملية.

-  نسخ من الشهادات الأكاديمية الإضافية مثل الماجستير أو الدكتوراه إن وجدت.

 

كما أكدت الشركة أنها لن تقوم بمراجعة الطلبات التي لا تلبي كافة المتطلبات، وستقوم بإبلاغ المتقدمين بتفاصيل موعد ومكان الاختبار عبر رقم الهاتف المُدرج في طلبهم.

 

وخلال العام الماضي 2023، استطاعت شركة خالدة للبترول تحقيق معدل إنتاج يومي قدره حوالي 220,000 برميل من النفط المكافئ، نتيجة لاستثمارات بقيمة تقريبية 1.2 مليار دولار أمريكي في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير الحقول. 

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كما تم خلال العام حفر 91 بئراً لزيادة معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الاحتياطي، بالإضافة إلى 37 بئراً استكشافياً، هذه الأنشطة أدت إلى 28 اكتشافاً جديداً، ما أسهم في رفع الاحتياطيات بمقدار 35 مليون برميل من النفط المكافئ.

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