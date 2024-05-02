يبحث الكثيرون عن موعد إجازة عيد العمال 2024، خاصة مع بداية شهر مايو على اعتبارها أول الإجازات الرسمية خلال الشهر، وتكون مدفوعة الأجر بقرار من مجلس الوزراء أو بأجر مضاعف لموظفي القطاع العام والخاص في جميع محافظات الجمهورية وفقا لقانون العمل.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي موعد إجازة عيد العمال 2024.

موعد إجازة عيد العمال 2024

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال 2024 حيث تم إرجاؤها من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو إلى يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو ، ليتم ضمها إلى إجازة شم النسيم، يوم الإثنين الموافق 6 مايو، وتعتبر أخر اجازات رسمية بقرار رسمي، قبل بدء موسم امتحانات أخر العام، حيث يحصل الموظفين على 4 أيام إجازة متتالية وهى كما يلي:-

يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 إجازة عيد القيامة المجيد للأقباط، وعيد العمال.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.

وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية مدفوع الأجر في شهر مايو 2024 والمتمثلة في شم النسيم وعيد العمال منح حسن شحاته وزير العمل إجازة رسمية مدفوع الأجر للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازة البنوك 2024

كما قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالبنوك يومي الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو، على أن يعود العمل بها يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري، خلال الإسبوع الحالي.

وتبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

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