الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة عيد العمال 2024

موعد إجازة عيد العمال
موعد إجازة عيد العمال 2024

يبحث الكثيرون عن موعد إجازة عيد العمال 2024، خاصة مع بداية شهر مايو على اعتبارها أول الإجازات الرسمية خلال الشهر، وتكون مدفوعة الأجر بقرار من مجلس الوزراء أو بأجر مضاعف لموظفي القطاع العام والخاص في جميع محافظات الجمهورية وفقا لقانون العمل.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي موعد إجازة عيد العمال 2024.

الرئيس السيسى فى احتفالية عيد العمال: سنظل متمسكين بالحفاظ على حقوق عمال مصر

موعد إجازة عيد العمال 2024

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال 2024 حيث تم إرجاؤها من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو إلى يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو  ، ليتم ضمها إلى إجازة شم النسيم، يوم الإثنين الموافق 6 مايو، وتعتبر أخر اجازات رسمية بقرار رسمي، قبل بدء موسم امتحانات أخر العام، حيث يحصل الموظفين على 4 أيام إجازة متتالية وهى كما يلي:-

يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 إجازة عيد القيامة المجيد للأقباط، وعيد العمال.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.

 

وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية مدفوع الأجر في شهر مايو 2024 والمتمثلة في شم النسيم وعيد العمال منح حسن شحاته وزير العمل إجازة رسمية مدفوع الأجر للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 

إجازة البنوك 2024

 

كما قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالبنوك يومي الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو، على أن يعود العمل بها يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري، خلال الإسبوع الحالي.

وتبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

قد يهمك:

 

إجازة عيد العمال مايو القطاع العام الجمعة م السبت

مواد متعلقة

مدحت الكمار: كلمة الرئيس فى عيد العمال تأكيد أنهم فى قلب وعقل الدولة

الرئيس السيسى فى احتفالية عيد العمال: سنظل متمسكين بالحفاظ على حقوق عمال مصر

الأكثر قراءة

الزمالك يسحب 3 نقاط من رصيد البنك الأهلى فى الدورى

تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل.. وتل أبيب ترد

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

تقرير الطب الشرعى عن ضحايا «مذبحة دار السلام»: غربلهم بالرصاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا