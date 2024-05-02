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مصر

موعد إجازات عيد العمال وشم النسيم 2024

إجازات عيد العمال
إجازات عيد العمال - أرشيفية

مع حلول شهر مايو، تزداد اهتمامات المواطنين بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية، خاصة مع تزامن عيد العمال وعيد شم النسيم هذا العام.

موعد عيد العمال 2024

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إجازة عيد العمال 2024، حيث تم تأجيلها من يوم الأربعاء 1 مايو إلى يوم الخميس 2 مايو، وذلك لضمها إلى عطلة نهاية الأسبوع، تجنبًا لتعطيل مصالح المواطنين في المؤسسات والهيئات الحكومية.

إجازة القطاع العام

يحصل موظفو القطاع العام على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، بينما يتم منح العاملين في الخدمات الأساسية مثل أقسام الشرطة والإسعاف والمستشفيات إجازة بأجر كامل أو مدفوعة الأجر.

إجازة شم النسيم

يُصادف عيد شم النسيم 2024 يوم الاثنين 6 مايو، ليحصل موظفو القطاع العام على إجازة 5 أيام متتالية، تشمل:

الخميس 2 مايو: عيد العمال
الجمعة 3 مايو: عطلة نهاية الأسبوع
السبت 4 مايو: عطلة نهاية الأسبوع
الأحد 5 مايو: عيد القيامة المجيد للأقباط
الاثنين 6 مايو: عيد شم النسيم


إجازة القطاع الخاص:

بناءً على قرارات رئيس الوزراء، منح وزير العمل، حسن شحاتة، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد العمال وشم النسيم.

موعد إجازة عيد العمال 

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، ‎موعد إجازة عيد العمال، خلال الأسبوع المقبل، والذي يُحتفل به في الأول من شهر مايو من كل عام في أغلب دول العالم، ويكون عطلة رسمية في عدد الدول كما في مصر.

وأوضح وزير العمل، أن يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافقان 5 و6 مايو، سيكونا إجازة رسمية مدفوعة الأجر، أولهما بمناسبة عيد العمال، وثانيهما بمناسبة شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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