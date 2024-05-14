الفراخ بـ 87 .. قائمة أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء استقرارا في الأسواق ومحلات الدواجن حيث سجل سعر الفراخ البيضاء في المزرع من 80 إلى 81 جنيهًا، والمستهلك 87 إلى 90 جنيها في الأسواق، فيما سجل سعر الفراخ الساسو 95 إلى 96 جنيهًا في المزرعة، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء الأمهات عند 73 جنيهًا في المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم

وتراوح أسعار الدواجن البلدي بين 105 إلى 115 جنيهًا في المزرعة، فيما وصل سعر كيلو البانية إلى 185 و195 جنيهًا، وكيلو الأوراك من 95 إلى 100 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الأجنحة من 70 إلى 80 جنيهًا، وكيلو الكبد والقوانص من 90 إلى 100 جنيه، وذلك طبقا لكل المنطقة.

اسعار الكتاكيت اليوم

وحول أسعار الكتاكيت، فبلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان 26 جنيهًا، والكتكوت الساسو بيور من 19 إلى 20 جنيهًا، والكتكوت الساسو من 18 إلى 19 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر البيض للكرتونة البيض الأبيض في المزرعة 115 جنيهًا وبالأسواق 120 جنيهًا.

وكرتونة البيض الأحمر في المزرعة 120 جنيهًا تصل الاسواق 125 جنيهًا، كما سجلت كرتونة البيض البلدي في المزرعة 125 إلى 130 وتباع في الأسواق بسعر 135 إلى 140 جنيهًا،

كان أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، انخفاض أسعار الدواجن من ٢٠الى ٢٥% وانخفاض أسعار البيض بنسبة ١٥% حيث انخفض أسعار الدواجن إلى ٧٥جنيه في المزرعة فيما انخفضت أسعار البيض من ١٦٠جنيه للكرتونة إلى ١٣٠جنيه لكرتونة في الاسواق حيث بدأت القوة الشرائية في التراجع مع زيادة المعروض من الدواجن والبيض .

وقال الزيني في تصريحات للدستور انه ثبات أسعار العلف ودخول دورات تربية وإنتاج جديدة من الدواجن والبيض مع تحسين الأداء والجو وبالتالي تحسين الإنتاج والانتاجية والتي تؤدي إلى تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.